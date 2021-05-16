مصر تفتح معبر رفح قبل الموعد بيوم لاستقبال المرضى والمصابين في قطاع غزة

أخبار ليبيا 24

أعلنت وكالة “رويترز”، اليوم الأحد، أن مصريين على الحدود بين مصر وقطاع غزة، قالا “إن السلطات المصرية فتحت معبر رفح قبل موعده المقرر بيوم للسماح بمرور الطلاب والمحتاجين لرعاية طبية والحالات الإنسانية الأخرى”.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة في غزة “إن غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 33 فلسطينيا اليوم الأحد في القطاع من بينهم 13 طفلا”.

وأضاف المصدر، “إن ذلك رفع العدد الإجمالي للقتلى في القطاع إلى 181 فلسطينيا من بينهم 52 طفلا. وأعلنت إسرائيل عن سقوط عشرة قتلى لديها من بينهم طفلان”.

كما ذكر مصدر طبي أن “مصر أرسلت حتى الآن 16 سيارة إسعاف إلى غزة لنقل المصابين من القصف الإسرائيلي لتلقي العلاج في مستشفيات مصرية، وأن حافلة تقل 95 شخصا وصلت بالفعل إلى غزة صباح اليوم”.

وتصاعد التوتر في قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع، ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.