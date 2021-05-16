لمتابعة القضية الفلسطينية..ليبيا تشارك المجموعة العربية في نيويورك للنظر في آليات التحرك العربي

أخبارليبيا24

قال سفير ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني إن ليبيا تشارك المجموعة العربية في نيويورك اجتماعاتها الطارئة للنظر في آليات التحرك العربي المشترك في الأمم المتحدة.

وأضاف السني في تغريدة على حسابه في “تويتر” أمس السبت :”أن المشاركة تأتي في إطار متابعة البعثة الليبية في نيويورك لآخر تطورات الوضع في فلسطين إثر الاعتداءات على المقدسات والمدن الفلسطينية وقطاع غزة، وبالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية”.

وأكد مندوب ليبيا أنه جاري العمل على عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن والجمعية العامة لإيجاد موقف دولي موحد لإنهاء الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني.

وشدد السني على أن موقف ليبيا ثابت ضد كل الانتهاكات التي تمارس على المدن الفلسطينية والمقدسات وعدالة قضيتهم، وضرورة عودة الحقوق لشعبها بما يرتضون.