صناعة الإسمنت في ليبيا “الجزء الثالث”

أخبارليبيا24- إنفوجرافيك

مصنع الفتائح:

-بداية الإنشاءات: عام 1979

ئتجارب التشغيل: عام 1984.

ويتكون المصنع من خطي إنتاج متطابقين ،

تصميم وانشاء : شركة ميتسوبيشي اليابانية (Mitsubishi)

الطاقة الإنتاجية الإجمالية: مليون طن من الاسمنت سنويا.

معدات المصنع :

كسارة حجر جيري 500 طن / يوم

كسارة طين 300 طن / ساعة

كسارة جبس 55 طن/ ساعة

طاحونة خام (كروية) 140 طن / ساعة

فرن مع مبردات ساتيلايت 1500 طن / يوم من مادة الكلنكر

طاحونة اسمنت (كروية) 95 طن / ساعة من مادة الاسمنت

التوزيع 4 بكرات عبوات دوارة بسعة 120 طن / ساعة

مصنع الفتائح بالوقت الحاضر:

الوضع الحالي للمصنع:

يعمل بطاقة إنتاجية 50% من الطاقة الأساسية

خطة إعادة تأهيل المصنع.

صيانة وتجديد فرن خط الإنتاج (ب).

توفير ومعالجة خدمة توليد الطاقة الكهربائية.

المصدر شركة الإسمنت الليبية.