صناعة الإسمنت في ليبيا “الجزء الثالث”
أخبارليبيا24- إنفوجرافيك
مصنع الفتائح:
-بداية الإنشاءات: عام 1979
ئتجارب التشغيل: عام 1984.
ويتكون المصنع من خطي إنتاج متطابقين ،
تصميم وانشاء : شركة ميتسوبيشي اليابانية (Mitsubishi)
الطاقة الإنتاجية الإجمالية: مليون طن من الاسمنت سنويا.
معدات المصنع :
كسارة حجر جيري 500 طن / يوم
كسارة طين 300 طن / ساعة
كسارة جبس 55 طن/ ساعة
طاحونة خام (كروية) 140 طن / ساعة
فرن مع مبردات ساتيلايت 1500 طن / يوم من مادة الكلنكر
طاحونة اسمنت (كروية) 95 طن / ساعة من مادة الاسمنت
التوزيع 4 بكرات عبوات دوارة بسعة 120 طن / ساعة
مصنع الفتائح بالوقت الحاضر:
الوضع الحالي للمصنع:
يعمل بطاقة إنتاجية 50% من الطاقة الأساسية
خطة إعادة تأهيل المصنع.
صيانة وتجديد فرن خط الإنتاج (ب).
توفير ومعالجة خدمة توليد الطاقة الكهربائية.
المصدر شركة الإسمنت الليبية.