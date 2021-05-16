صناعة الإسمنت في ليبيا “الجزء الثالث”

16 مايو، 2021 6:41 م
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أخبار ليبيا 24 

 أخبارليبيا24- إنفوجرافيك

مصنع الفتائح:

-بداية  الإنشاءات: عام 1979

 ئتجارب التشغيل:  عام 1984.

 ويتكون المصنع من خطي إنتاج متطابقين ،

 تصميم وانشاء : شركة ميتسوبيشي اليابانية (Mitsubishi)

 الطاقة الإنتاجية الإجمالية:  مليون طن من الاسمنت سنويا.

معدات المصنع :

كسارة حجر جيري 500 طن / يوم

 كسارة طين 300 طن / ساعة

كسارة جبس 55 طن/ ساعة

طاحونة خام (كروية) 140 طن / ساعة

فرن مع مبردات ساتيلايت 1500 طن / يوم من مادة الكلنكر

طاحونة اسمنت (كروية) 95 طن / ساعة من مادة الاسمنت

التوزيع 4 بكرات عبوات دوارة بسعة 120 طن / ساعة

مصنع الفتائح بالوقت الحاضر:

الوضع الحالي للمصنع:

يعمل بطاقة إنتاجية 50% من الطاقة الأساسية

 خطة إعادة تأهيل المصنع.

صيانة وتجديد فرن خط الإنتاج (ب).

توفير ومعالجة خدمة توليد الطاقة الكهربائية.

المصدر شركة الإسمنت الليبية.

أخبار ليبيا 24 

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16 مايو، 2021 6:41 م
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