شركة الواحة تواصل أعمال إعادة تأهيل مرافق حقل الظهرة

أخبار ليبيا 24

قالت شركة الواحة للنفط أن فريق إعادة تأهيل مرافق حقل الظهرة بالتعاون مع قسم الإنشاءات الحقلية أعمال إزالة المخلفات والمعدات والمحولات والكوابل المتضررة بمحطة الظهرة المركزية.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم عبر صفحتها بـ فيسبوك، أن الأعمال جررت خلال أيام العيد، حيث شرع الفريق في صيانة أبراج نقل خطوط الجهد العالي على مسافة 30كم واستبدال وربط خطوط الجهد العالي بطول40 كم بين محطة القطار وحقل الظهرة.

وضحت الشركة أن أعمال الصيانة تتواصل إلى حين إكمال عمليات رفع الأنقاض والمواد المتضررة وتهيئة المواقع للبدء في الصيانة وتوفير الطاقة الكهربائية لمرافق الحقل.

وأوضحت شركة الواحة أن قسم الإنشاءات الحقلية يعمل على استكمال التجهيزات للشروع في تغيير فواصل الإنتاج من محطة الظهرة “PL5_8” إلى محطة الظهرة “PL7_2” مبينة أن العمل جاري على تركيب فاصل الإنتاج في محطة الظهرة “PL5_1” حيث تتكاتف الجهود من أجل تغيير خط نقل للنفط الخام بين المحطات يبلغ طوله 5كم تمهيدا لوضع المحطات علي الإنتاج.

قال رئيس فريق مشروع تأهيل الحقل، صلاح مرعي، “إن الصيانة نتاج عمل دؤوب، لعودة الحياة والخدمات الأساسية لمرافق الحقل”، مؤكدا استمرار العمل لإعادة تأهيل الشبكة الداخلية بحقول الامتياز وربطها بالشبكة العامة للشركة كذلك التهيئة وتطوير البنى التحتية والمحطات والمعدات السطحية لوضعها على الإنتاج.