سفير مصر بفرنسا : هناك توافق بين القاهرة وباريس على خروج المرتزقة من ليبيا العلاقات المصرية الفرنسية شهدت تطورًا ملحوظا مدعومة بتبادل الزيارات

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أكد سفير مصر في باريس، علاء يوسف، تطابق وجهات النظر بين القاهرة وباريس تجاه قضايا التنمية والتعافى الاقتصادى ودعم الاستقرار والأمن بالقارة الإفريقية، وعلى رأسها الأزمة الليبية.

السفير علاء يوسف أشار – فى تصريحات للصحفيين – إلى أن قيادتى البلدين تحرصان على مواصلة التنسيق والتشاور تجاه مختلف القضايا الإقليمية، من بينها الإفريقية.

وقال إن السنوات الماضية شهدت مزيدًا من التقارب والاتفاق فى الرؤى فى مواقف البلدين تجاه مختلف القضايا والأزمات المختلفة، مشددا على أن البلدين لديهما رؤية مشتركة تجاه الأزمة الليبية تركز على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار وخروج القوات الأجنبية وإجراء الانتخابات هناك؛ بما يحافظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأشار إلى أن التعاون المصرى الفرنسى يركز أيضا على القارة الإفريقية، حيث تحرص البلدين على مواصلة التشاور والتنيسيق بشأن مختلف القضايا الإفريقية، من بينها قضية الساحل التى تشكل أهمية كبرى للبلدين.

وقال سفير مصر فى باريس إن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت تطورا ملحوظا مدعومة بتبادل الزيارات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، والتى دشنت مرحلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.