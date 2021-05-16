تعرف على أماكن تركيب منظومة الجوازات بالخارج

البعثات الدبلوماسية التي أذنت الخارجية لتركيب منظومات للجوازات بها

16 مايو، 2021 11:37 م
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أخبارليبيا24- إنفوجرافيك

أذنت الخارجية الليبية بالبدء في عملية إصدار جوازات السفر الجديدة في الأيام القريبة القادمة بالسفارات والقنصليات في الخارج .

وبينت الوزارة أن المرحلة الأولى لتركيب هذه المنظومات عبر البعثات الدبلوماسية التالية :

السفارة الليبية بمالطا.

السفارة الليبية بالرباط.

السفارة الليبية بالأردن.

السفارة الليبية بمانشستر.

السفارة الليبية بواشنطن.

السفارة الليبية بالقاهرة.

القنصلية الليبية بالإسكندرية.

القنصلية الليبية باسطنبول.

السفارة الليبية بماليزيا.

السفارة الليبية بكندا.

السفارة الليبية ببريطانيا.

السفارة الليبية بروما.

القنصلية الليبية بميلانو.

16 مايو، 2021 11:37 م
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