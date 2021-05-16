بنغازي.. مصرع مواطن جراء انفجار مقذوف صاروخي

16 مايو، 2021 5:51 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

لقي مصطفى عطية الفايدي مصرعه جراء انفجار مقذوف صاروخي عبث به مقابل شركة الكهرباء بمنطقة الصابري في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وأوضحت مصادر أمنية أن الفايدي البالغ من العمر (33 عاماً) يعمل صيادا، وكان يحاول استخراج المادة المستعملة في تصنيع قنبلة محلية تعرف “بالجلاطينة” استخدامها في الصيد، إلا أن المقذوف أنفجر فيه ما أدى إلى بتر يده اليمنى وإصابته بشظايا في البطن والساقين.

ونقل الفايدي إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث وقبع يومين في غرفة العناية الفائقة، وتوفي متأثراً بحراجه التي أصيب بها.

 

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16 مايو، 2021 5:51 م
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