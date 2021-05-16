المنفي يلتقي بوفد من شباب قبيلة العبيدات المنفي يؤكد تفعيل المشاريع قصيرة ومتوسطة المدى لدعم لفئة الشباب

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، بمدينة طبرق، بوفدٍ من شباب قبيلة العبيدات.

وتطرق الاجتماع إلى دعم الشباب واحتياجاتهم وإلى أهمية تفعيل المشاريع قصيرة ومتوسطة المدى، والتأكيد على دور وأهمية الشباب في ملف المصالحة الوطنية وملفي المهجرين والنازحين.

وأشار المنفي خلال اللقاء إلى إيعازه لرئيس الحكومة وبعض الوزراء لمعالجة المشاكل التي عرضها الوفد والخاصة بمناطقهم.

وأكد وفد شباب قبيلة العبيدات في نهاية مقابلتهم على دعمهم الكامل لرئيس المجلس الرئاسي.