المنفي يلتقي بأعضاء الهيئة الوطنية لأعيان ومشائخ ليبيا في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد بمدينة طبرق بأعضاء الهيئة الوطنية لأعيان ومشائخ ليبيا.

وبحث أعضاء الهيئة دعم مسار المجلس الرئاسي في إنجاح المصالحة الوطنية، لخبرة الهيئة وتعاملها مع الحكومات المختلفة وإطلاعها على مجّمل المشاكل المتعلقة بملف المصالحة الوطنية.

وأكد المنفي، سعي المجلس الرئاسي لتقديم العون والمساعدة بما يضمن نجاح عملية المصالحة الوطنية، شاكراً حرصهم على لم الشمل وجمع الفرقاء ورأب الصدع.