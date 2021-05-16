الدبيبة يسمي 4 وكلاء لوزارة الخارجية

16 مايو، 2021 4:35 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، قرار رقم (89) لسنة 2021 بشأن تسمية وكلاء لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ونص القرار في مادته الأولى على أن يسمى، محمد خليل عيسى، وكيلا للشؤون القنصلية، وعمر محمد صالح، وكيلا لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، ومحمد سعيد زيدان، وكيلا للشؤون العربية والأفريقية، ومراد محمد حميمة، وكيلا للشؤون الأوروبية والأمريكيتين.

وشدد القرار في مادته الثانية على أن يعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختص تنفيذه.

 

 

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16 مايو، 2021 4:35 م
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