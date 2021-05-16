“التايب” ينقد النادي الأهلي بنغازي من هزيمة مؤكدة أمام دارنس الأهلي يرفع رصيده إلى 19 نقطة من 7 مباريات

أخبار ليبيا 24 – رياضة

سجل اللاعب معتصم التايب هدف انقذ به النادي الأهلي بنغازي من خسارة محققه أمام دارنس على ملعب درنة اليوم الاحد في اللقاء الذي انتهى بنتيجة هدف لكل منهما في مباراة مؤجله من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

خطف دارنس هدف في الدقيقة الثالثة عبر لاعبه الشاب “أويس السويح”، وسجل البديل المعتصم التايب التعادل للنادي الأهلي بنغازي في آخر دقيقة من المباراة .

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة من 7 مباريات، وأضاف دارنس نقطة جديدة ليصبح رصيده 9 نقاط من 10 مباريات.