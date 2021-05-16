اجتماع مرتقب لمجلس النواب لإقرار الميزانية وتحديد شاغلي المناصب السيادية

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن مجلس النواب سيعقد جلسته لمناقشة مقترح قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2021 المعدل الأسبوع المقبل.

وأكد العرفي في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن جلسة النواب ستكون مخصصة أيضا لمناقشة شغل المناصب السيادية، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للدولة قاربت على الانتهاء من فرز المرشحين لشغل المناصب السيادية.

وأشار عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب إلى أن اختيار المناصب السيادية سيكون بالمحاصصة وفق مخرجات بوزنيقة، ومؤكدا أن الطعون ستكون متاحة لمن لم يحالفهم الحظ.