اجتماع مرتقب لمجلس النواب لإقرار الميزانية وتحديد شاغلي المناصب السيادية

العرفي : اختيار المناصب السيادية سيكون بالمحاصصة وفق مخرجات بوزنيقة

16 مايو، 2021 11:50 م
0

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن مجلس النواب سيعقد جلسته لمناقشة مقترح قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2021 المعدل الأسبوع المقبل.

وأكد العرفي في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن جلسة النواب ستكون مخصصة أيضا لمناقشة شغل المناصب السيادية، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للدولة قاربت على الانتهاء من فرز المرشحين لشغل المناصب السيادية.

وأشار عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب إلى أن اختيار المناصب السيادية سيكون بالمحاصصة وفق مخرجات بوزنيقة، ومؤكدا أن الطعون ستكون متاحة لمن لم يحالفهم الحظ.

16 مايو، 2021 11:50 م
0

مقالات ذات صلة

المنفي يلتقي بوفد من شباب قبيلة العبيدات

16 مايو، 2021 11:41 م

تعرف على أماكن تركيب منظومة الجوازات بالخارج

16 مايو، 2021 11:37 م

خلال اتصال هاتفي .. المنقوش والجراندي يبحثان تنسيق المواقف لنصرة القضية الفلسطينية

16 مايو، 2021 11:32 م
عميد الشريف اسماعيل اقويدر

وزارة الداخلية تمهل منتسبيها “48” ساعة لكل من يقود سيارة تابعة لها بدون إجراءات رسمية

16 مايو، 2021 10:57 م
زر الذهاب إلى الأعلى