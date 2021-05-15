وفد من القيادة العامة يزور قوات الجيش المرابطة غرب سرت الوفد يستمع لمتطلبات الجنود الذين يأدون واجبهم في الخطوط الأمامية

أخبار ليبيا 24 – أمن

أجرى وفد رفيع المستوى من القيادة العامة للقوات المسلحة، مساء اليوم، زيارة معايدة لقوات الجيش المرابطة غرب مدينة سرت، وذلك لتفقد القوات المرابطة بالمحاور غرب سرت.

وضم الوفد عدد من ضباط القوات المسلحة ومن بينهم أمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت لواء أحمد سالم، وأمر اللواء 73 لواء علي القطعاني، وأمر الشرطة العسكرية لواء أبوالقاسم الأبعج، لواء مفتاح النزال، وآمر الامداد العسكري مدير مكتب القائد العام لواء خيري التميمي، وعقيد صدام خليفة حفتر وعدد كبير من الضباط وضباط صف القوات المسلحة.

وكان في استقبال الوفد آمر القاطع الأول مقدم سالم الصداعي وعدد من الضباط وجنود القوات المرابطة بمواقعها.

وأقيمت وجبة غداء خلال الزيارة استمعوا لمتطلبات الجنود والأفراد الذين يأدون واجبهم الوطني في الخطوط الأمامية.