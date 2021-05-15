وفد من القيادة العامة يزور قوات الجيش المرابطة غرب سرت
الوفد يستمع لمتطلبات الجنود الذين يأدون واجبهم في الخطوط الأمامية
أخبار ليبيا 24 – أمن
أجرى وفد رفيع المستوى من القيادة العامة للقوات المسلحة، مساء اليوم، زيارة معايدة لقوات الجيش المرابطة غرب مدينة سرت، وذلك لتفقد القوات المرابطة بالمحاور غرب سرت.
وضم الوفد عدد من ضباط القوات المسلحة ومن بينهم أمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت لواء أحمد سالم، وأمر اللواء 73 لواء علي القطعاني، وأمر الشرطة العسكرية لواء أبوالقاسم الأبعج، لواء مفتاح النزال، وآمر الامداد العسكري مدير مكتب القائد العام لواء خيري التميمي، وعقيد صدام خليفة حفتر وعدد كبير من الضباط وضباط صف القوات المسلحة.
وكان في استقبال الوفد آمر القاطع الأول مقدم سالم الصداعي وعدد من الضباط وجنود القوات المرابطة بمواقعها.
وأقيمت وجبة غداء خلال الزيارة استمعوا لمتطلبات الجنود والأفراد الذين يأدون واجبهم الوطني في الخطوط الأمامية.