وزير الصحة يطلع على تقرير مكتب التفتيش والمتابعة بشأن نتائج الزيارات الأخيرة للمرافق الصحية بشرق ليبيا

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أطلع، وزير الصحة، الدكتور علي الزناتي، السبت، على تقرير مكتب التفتيش والمتابعة بديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية حول نتائج الزيارات الأخيرة للمرافق الصحية.

وقالت وزارة الصحة أن التقرير بيّن أبرز النقاط والعراقيل التي تواجه المستشفيات، بالإضافة إلى عدد من القرارات التي تم اصدارها من قبل الوزير.

وجرى خلال الاجتماع، الذي عقده وزير الصحة مع أعضاء ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية، مناقشة آلية العمل التي سيتم من خلالها تحسين وتوطين العلاج ومراجعة تشكيل اللجان وخاصة لجان العلاج بالخارج.

وأوضحت الوزارة، أنه سكون بالأيام القليلة القادمة تواصل مع عدد من الجهات المختصة التي باستطاعتها المساهمة والمساعدة في توطين العلاج.