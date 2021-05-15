نجاة سائق بأعجوبة في حادث مروري مروع بطرابلس

أخبار ليبيا24

نجا سائق سيارة بأعجوبة بعدما تعرض سيارته لحادث مروري مروع على الطريق السريع فوق جسر جامعة طرابلس.

وأفادت مديرية أمن طرابلس أن الحادث وقع صباح الجمعة إذ ارتطمت السيارة في السياج الفاصل بطريق السريع تحديدا فوق جسر الجامعة، بعد فقدان السيطرة عليها من قبل السائق جراء السرعة الجنونية.

وأضافت المديرية، أن سائق السيارة تعرض لإصابات طفيفة جراء الحادث، حيث نقلت عن فرج أبوغالية، ضابط تحقيق بقسم مرور سوق الجمعة، قوله: “إن سبب الحادث هو نتيجة السرعة الجنونية مما أدى إلى دحرجة المركبة وارتطامها بالسياج الفاصل وقد نتج عنه إصابة السائق إصابة طفيفة”.

وتشكل الحوادث المرورية في ليبيا أزمة حقيقية تسببت في خسائر بشرية ومادية.

وفي إحصائية أوردتها وزارة الداخلية بـ “حكومة الوفاق” سابقا فقد بلغت عدد الحوادث المسجلة خلال عام 2020، 4131 حادث مروري وأسفرت عن 1761 حالة وفاة و1743 إصابات بسيطة وتدمير 6641 مركبة آلية.