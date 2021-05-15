مصدر مسؤول : الأخبار المتداولة بخصوص نقل مقر الرئاسي إلى سرت غير صحيحة الأنباء تقول أن "المنفي" استقر مؤقتًا في مقر اللجنة العسكرية المشتركة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد مصدر مسؤول فضل عدم الكشف عن هويته – لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن الأخبار المتداولة بخصوص نقل مقر المجلس الرئاسي إلى مدينة سرت، غير صحيحة .

وكانت وسائل اعلام مختلفة نشرت أخبار عن عزم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي نقل مقر الرئاسي إلى مدينة سرت، وقد استقر مؤقتًا في مقر اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إلى حين تجهيز مقر رسمي له.

وزار المنفي مدينة سرت اليومين الماضيين والتي التقى فيها بوجهاء وحكماء المدينة، والمكونات الاجتماعية، كما توجه إلى بعض مرافق المدينة للوقوف على مراحل الصيانة ومدى جاهزيتها.

يذكر أن هذه الأخبار تواترت بسبب اقتحام مليشيات تابعة لما يسمي عمليات البركان فندق كورنثيا، الجمعة قبل الماضية في السابع من مايو، للمطالبة بإقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش واللواء حسين العايب من رئاسة جهاز المخابرات العامة، بعد يوم واحد من تعيينه.

وتزامنت هذه الأحداث، مع التحريض ضد وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بسبب دعوتها لإخراج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.