مستنكرا الاعتداء الصهيوني على القدس.. مجلس النواب يطالب الحكومة بإطلاق حملة لدعم فلسطين

أخبار ليبيا 24

أدان عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم السبت، العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة، وذلك بعد سقوط عشرات الضحايا من الفلسطينيين نتيجة ضربات إسرائيلية.

وفي بيان حمل اسم 91 نائبا نشر عبر موقعه على الأنترنت قال النواب أنهم “يتابعون العدوان الغاشم الذي تشنه آلة الحرب والغدر الصهيونية على شعبنا الفلسطيني والانتهاك الصارخ للمقدسات الدينية في القدس الشريف واستمرار المستوطنين في التعدي على الحقوق الأصيلة لأبناء الشعب الفلسطيني في حي الشيخ جراح، والاعتداء العسكري على غزة دون تمييز”.

وشدد أعضاء المجلس على إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات هذا العدوان الآثم، متعجبين من حالة الشلل التي أصابت الأنظمة العربية والإسلامية وتخاذلها عن دعم شعبنا المرابط في الأراضي المحتلة.

وأعتبر البيان أن “هذا التخاذل يعد تواطء مع آلة الحرب الصهيونية وتماهيا مع مشروع التطبيع الذي لا تقبله ولن تقبله الشعوب المسلمة”.

وطالب البيان وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية ومن خلال المجلس الرئاسي بالتواصل مع الدول العربية والإسلامية من أجل اتخاذ موقف جاد يوقف الاستيطان والعدوان الغاشم على أراضي الشعب الفلسطيني.

كما طالب النواب رئاسة الحكومة بالإعلان عن حملة رسمية وشعبية لتقديم “الدعم لأهلنا في الأراضي الفلسطينية ليتمكنوا من مواجهة هذا العدوان السافر”، داعين أيضا الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية لإصدار توجيهاتها لخطباء المساجد للحديث عن القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى والدعاء للمرابطين فيه ولتبقى قضيته حية تتوارثها الأجيال.