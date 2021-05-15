مازن يتعهد بتذليل كافة الصعوبات التي تعترض قوات الأمن في سرت أول زيارة لوزير الداخلية لمدينة سرت

أخبار ليبيا 24 – خبر

قام وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن مرفوقًا بعضو مجلس النواب عن بلدية الجفرة وعميد بلدية الجفرة، اليوم الجمعة بزيارة إلى مدينة سرت، لمواكبة سير عمل الأجهزة الأمنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وإرساء المزيد من دعائم الأمن.

وبحسب المكتب الإعلامي للداخلية، فإن الوزير والمرافقين له التقوا عضو مجلس النواب عن مدينة سرت، وعميد البلدية وذلك بحضور مدير الأمن وعدد من رؤساء وأعضاء الأجهزة الأمنية ومن بينها مراكز الشرطة، حيث ناقش معهم سبل وآليات دعم الوزارة للأجهزة الأمنية العاملة بالمدينة وفق مجهود أمني موحد وبما يخدم أهداف الوزارة في تحقيق أمن الوطن والمواطن في كل المناطق والبلديات.

والتقى مازن عددًا من ضباط وضباط صف الشرطة واستمع منهم لعدد من الملاحظات المتعلقة بنشاط وسير العمل الأمني بالمدينة، بالإضافة إلى زيارة أحد الضباط الذي أصيب أثناء تأديته لعمله .

وتعهد وزير الداخلية بالعمل من أجل تذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير عملهم وإزاحة العقبات من أمامهم.