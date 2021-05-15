لليوم الثالث على التوالي.. الليبيون يخرجون بمظاهرات نصرة لفلسطين رفع علم ‫فلسطين في ميدان الشهداء وسط طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تتواصل في طرابلس لليوم الثالث على التوالي، المظاهرات الشعبية الداعمة للشعب الفلسطيني، والرافضة لعدوان جيش الاحتلال الاسرائيلي على غزة، والمسجد الأقصى .

وشهد ميدان الشهداء، رفع العلم الفلسطيني جنبا إلى جنب مع العلم الليبي تعبيرا عن مساعدة الفلسطينيين في مواجهة القصف العشوائي الذي يتعرض له السكان المدنيون والبنى التحتية في غرة.

ويطالب المتظاهرون بوقف العدوان الإسرائيلي، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، كما يستنكرون التخاذل العربي تجاه فلسطين، إلى جانب حملة التطبيع التي انخرطت فيها بعض الدول العربية.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للاعتداءات التي طالت المقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة، وتم تنظيم مظاهرة في أول أيام عيد الفطر المبارك، عقب الصلاة، في الميدان، حيث ردد المتظاهرون شعارات من بينها “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، و”صبرا صبرا يا يهود جيش محمد سوف يعود”.

وطالب عميد بلدية طرابلس إبراهيم الخليفي الشعب الليبي بتكثيف التظاهر نصرة للشعب الفلسطيني وبيت المقدس، في الأيام الصعبة التي تمر عليهم جراء العدوان الإسرائيلي.

هذا، ودعا 91 عضوا بمجلس النواب الليبي، حكومة الوحدة الوطنية لإطلاق حملة رسمية وشعبية لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، لمجابهة العدوان “السافر لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم الدعم للمرابطين في الأراضي الفلسطينية”.

واستنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي وطيرانه للأحياء الآهلة بالسكان في قطاع غزة بفلسطين.

وأدانت اللجنة، في بيان، اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى، والاعتداءات الوحشية ضد المصلين العزل، معتبرةً ذلك إثارةً لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، محذرةً من عواقب هذه الاعتداءات.