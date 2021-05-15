قوات الأمن تضبط أخطر عصابة تمتهن سرقة السيارات في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – أمن

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط أخطر عصابة لسرقة السيارات في المدينة، وتعود بداية الواقعة إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة البركة عن سرقة سيارة في الرابع من أبريل الماضي، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وذكر بيان المديرية أنه تم تكليف أعضاء التحريات بوحدة البحث والتحري في المديرية بجمع المعلومات عن السيارة، حيث تبين وجودها وسط المدينة.

وتعقب رجال الأمن السيارة، واكتشفوا بعد العثور عليها أنه جرى تغيير اللوحة الخاصة بها، وبسؤال سائقها، أفاد بأنه اشتراها من شخص في سوق السيارات، وباستدعائه ذكر أنه اشتراها من آخر.

وجرى الاستعلام عن المتهم، وإعداد كمين له بمنطقه بوهديمة، ليتم ضبطه، حيث اعترف أنه وبشراكة مع اثنين آخرين يسرقون السيارات ويغيرون مستنداتها ثم يبيعونها.

كما اعترف أن السيارة التي يقودها مسروقة أيضا، وتم تغيير مستنداتها ومظهرها الخارجي، وقد اتخذت الإجراءات القانونية مع المتهمين، وأحالتهم إلى جهات الاختصاص.