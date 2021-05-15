غوتيريش وبوتين يبحثان الوضع في ليبيا

15 مايو، 2021 1:19 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قالت وكالة سبوتنيك الروسية، أن الأمين العام للأمم أنطونيو غوتيريش بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عددا من الموضوعات بينها الوضع في ليبيا.

ونقلت الوكالة عن الكرملين قوله أن الجانبين بحثا في موسكو تسوية الوضع في ليبيا واليمن والوضع في أفغانستان.

غوتيريش وفي كلمة له في جامعة العلاقات الدولية بموسكو، بين أن مناقشة هذه الموضوعات تهدف إلى دراسة كيفية العمل المشترك بين الأمم المتحدة وروسيا لحل الأزمات ودعم السكان بشكل أكثر فعالية، إضافة إلى تهيئة الظروف لاستعادة الاستقرار.

 

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15 مايو، 2021 1:19 م
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