غرق 17 مهاجرا إفريقيا قبالة تونس قادمين من ليبيا شؤون اللاجئين : أقل من 23500 مهاجر عبروا البحر هذا العام

أخبار ليبيا 24 – خبر

لقي 17 مهاجرا إفريقيا مصرعهم غرقا في مياه البحر جراء انقلاب قارب قبالة تونس، وهم يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا.

وقال المسؤول بالهلال الأحمر التونسي، منجي سليم، في حديث لوكالة “رويترز”، إن الحادث وقع في مياه قبالة بلدة جرجيس بجنوب البلاد وتمكن خفر السواحل التونسي من إنقاذ امرأتين نيجيريتين.

وكانت السفينة بدأت رحلتها الأحد الماضي من مدينة الزاوية وعلى متنها 19 مهاجرا.

وغرق 40 مهاجرا على الأقل قبالة ميناء صفاقس التونسي جنوبي تونس العاصمة الشهر الماضي.

وقالت الأمم المتحدة إن 300 على الأقل لاقوا حتفهم عبر هذا الممر في وسط البحر المتوسط العام الجاري، وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وتقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن أقل من 23500 مهاجر عبروا البحر إلى أوروبا هذا العام، وإن معظم الوافدين الجدد وصلوا إلى إيطاليا وإسبانيا قادمين من تونس والجزائر.

وتقدر الوكالة أن 633 شخصا لاقوا حتفهم أو فقدوا في الطريق هذا العام .