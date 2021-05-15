شركة رأس لانوف تعيد تشغيل خطوط نقل الطاقة بعد توقف دام لأكثر من 24 ساعة

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز تمكن الفرق الفنية المختصة من إعادة تشغيل كافة وحدات المرافق بعد توقف استمر لأكثر من 24 ساعة بسبب خلل فني.

وأوضحت الشركة في بيان لها بأنه ستتم إعادة تغذية المدينة السكنية بالكهرباء عن طريق وحدات المرافق بالمجمع الصناعي صباح اليوم السبت، منبهة إلى أن الأمر يتطلب فصل التيار الكهربائي لمدة لن تتجاوز نصف ساعة، وفق بيان صادر عن الشركة.

وقالت الشركة أنه جرت معالجة الخلل الفني الرئيسي الذي تسبب في عملية الإطفاء التام وإتمام عمليات إعادة التشغيل، وإعداد تقرير فني مفصل ودقيق عن أسباب التوقف والمعالجات التي نفذت بكل حرفية.

وكانت قد أعلنت الشركة، الخميس الماضي، وقوع خلل فني في خطوط نقل الطاقة بين المجمع الصناعي والمدينة السكنية تسبب في خروج كافة وحدات التوليد بالمرافق عن الخدمة.