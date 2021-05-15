 داعيا إلى اعتماد الميزانية.. دومة: العرقلة أصبحت مسارا سياسيا في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، مصباح دومة، أن العرقلة أصبحت هي عنوان المسار السياسي في ليبيا، داعيا إلى اعتماد الميزانية للعامة للوصول إلى الانتخابات في المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وقال دومة عبر تغريدة له على موقع تويتر، أصبحت العرقلة هي العنوان في المسار السياسي”.

وتابع، “إن اعتماد الميزانية وفق التقديرات الملائمة مساهمة في إنجاح المرحلة ورفع المعاناة عن المواطن وتوفير الخدمات والتجهيز المناسب للانتخابات في موعدها المحدد”.