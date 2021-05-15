حملة لإزالة المخلفات بطرابلس

أخبار ليبيا24

أطلقت شركة الخدمات العامة في طرابلس، السبت، بالتعاون مع مديرية الأمن وجهاز الحرس البلدي وجهاز دعم الاستقرار، حملة نظافة عامة وشاملة لمنطقة طريق السور.

وجرت خلال الحملة إزالة العشوائيات ونقل مخلفات والمركبات المركونة منذ وقت طويل بالمنطقة.

كما أجرت الشركة عن طريق شركة الفقاقيع، إحدى الشركات المساندة، بأعمال تنظيف وإزالة المخلفات والقمامة من طريق ولي العهد، إضافة إلى نقل المخلفات من تجيش غوط الشعال سابقا.

وقالت الشركة أن هذه الحملات تأتي في إطار المحافظة على نظافة العاصمة من المخلفات.