برلين تحتضن مؤتمرًا حول ليبيا في يونيو

15 مايو، 2021 9:35 ص
4

أخبار ليبيا 24

قالت وكالة نوفا الإيطالية إن مصادر بوزارة الخارجية الألمانية كشفت لها أن مؤتمر وزراء الخارجية بشأن ليبيا في برلين من المقرر أن يعقد في النصف الثاني من يونيو المقبل .

وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس أكد خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، أول من أمس تعاون إيطاليا وألمانيا في هذا الملف.

وقال ماس في زيارة رسمية لإيطاليا، “في ليبيا نتعاون مع الحكومة الانتقالية الجديدة”، مشيرًا إلى التحديات العديدة الواجب التغلب عليها، من انتخابات 24 ديسمبر، وحتى هدف الانسحاب الكامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد

ومضى قائلًا، “نعمل سويًا في تعاون وثيق حتى من وراء الكواليس”، وأكد أن ألمانيا وإيطاليا تريدان مرافقة ليبيا على هذا المسار.

الوسوم
15 مايو، 2021 9:35 ص
4

مقالات ذات صلة

شباب بنغازي بالزي الوطني

بالفيديو | تجمع شباب بنغازي بالزي الوطني

15 مايو، 2021 3:04 ص

وفد من القيادة العامة يزور قوات الجيش المرابطة غرب سرت

15 مايو، 2021 2:07 ص

مازن يتعهد بتذليل كافة الصعوبات التي تعترض قوات الأمن في سرت  

15 مايو، 2021 2:01 ص

إذاعة ”فرنسا الدولية“ : التحضير لمؤتمر دولي جديد حول ليبيا

15 مايو، 2021 1:29 ص
زر الذهاب إلى الأعلى