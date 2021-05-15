باشليت تدعو للتهدئة في الأراضي المحتلة وتطالب إسرائيل بضمان وصول المساعدات إلى غزة

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ناشدت، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، السبت، جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي، واتخاذ خطوات لتهدئة الوضع المقلق بشكل متزايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت باشليت، “على مدى الأيام العشرة الماضية، تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل بمعدل ينذر بالخطر، وفي حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، نتيجة التهديدات بالإخلاء القسري للأسر الفلسطينية؛ وتواجد مكثف للشرطة الإسرائيلية”.

وأضافت، أن عدم الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والحيطة في سير العمليات العسكرية يرقى إلى انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وقد يشكل جرائم حرب، حاثة الجميع إلى ضمان الاحترام الصارم للالتزامات بموجب القانون الدولي.

وقالت باشليت، إن “إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، عليها واجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة، ويجب محاسبة من تثبت مسؤوليتهم عن الانتهاكات”.