الزناتي: كل اللقاحات المضادة لكورونا آمنة ولا داعي للقلق الزناتي يدعو المواطنين للتسجيل في المنظومة الخاصة بجرعات التطعيم

أخبار ليبيا 24 – صحة

أفاد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي بأن كل اللقاحات المضادة لكورونا تعد آمنة.

الزناتي تابع أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تختلف في درجة الفاعلية وأن الطعوم بأنواعها الخمسة أو الستة تختلف في درجة الفعالية، فبعضها يقتضي جرعة أو اثنتين بفارق زمني متفاوت.

ودعا الوزير في ندوة خاصة بالوباء وجرعات التلقيح، المواطنين إلى التوجه بشكل سريع للتسجيل في المنظومة الخاصة بجرعات التطعيم، “لأن اللقاح بمضاعفاته الخفيفة أفضل من كورونا”.

وأوضح أن التطعيمات مثلها مثل كل الأدوية في العالم لها بعض المضاعفات الجانبية تبدأ بمكان الوخزة في شكل احمرار أو تورم قليل أو ارتفاع في درجة الحرارة أو صداع وربما شعور بالإرهاق والتعب.

وأشار إلى أن كل هذه المضاعفات نتيجة رد فعل الجسم لهذا اللقاح إذ تتكون أجساد مضادة وتكون في حركة مستمرة داخل جسم الإنسان والجهاز المناعي، ما يولد عندنا هذه الانفعالات الانعاكسية والجانبية المتفاوتة من لقاح لآخر.