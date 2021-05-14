منحة الزوجة والأولاد غير خاضعة للاستقطاعات

14 مايو، 2021 12:15 م
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مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد بوزارة الشؤون الاجتماعية، علي البوسيفي

أخبار ليبيا24

أكد، مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد بوزارة الشؤون الاجتماعية، علي البوسيفي، على عدم خضوع المنحة لأي استقطاعات وتصرف كاملة للأسر المستفيدة منها حسب ماورد في قانون منحها وبالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية.

ودعا، مدير المشروع، بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية، المواطنين إلى التواصل مع مشروع المنحة بالوزارة، في حال وجود خصم من أي مصرف مع إحضار ما يثبت، مؤكدًا أنه سيتم إرجاع المبلغ المخصوم لصاحب الحساب المستفيد من المنحة.

وباشرت حكومة الوحدة، في تحويل منحة الأبناء دون الـ18 عاما إلى الحسابات التجارية بالمصارف.

 

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14 مايو، 2021 12:15 م
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