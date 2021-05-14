ماكرون يدعو إلى وقف “دوامة العنف” في الشرق الأوسط

أخبار ليبيا24

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إلى وقف “دوامة العنف” في الشرق الأوسط ووقف إطلاق النار وإجراء حوار بشكل فوري.

وفي تغريدة على تويتر، قال ماكرون: “يجب أن تتوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط. إنني أدعو بشدة إلى وقف إطلاق النار وإلى الحوار. أدعو إلى الهدوء والسلام”.

جاء ذلك على خلفية ما تشهده فلسطين من مواجهات متبادلة منذ أيام بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، والتي أدت إلى سقوط نحو أكثر من 100 قتيل جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين بقصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع إلى أكثر من 100 قتيل.

وفي بيان قالت الوزارة، إن عدد القتلى ارتفع إلى 103 من بينهم 27 طفلا و11 سيدة إضافة إلى 580 إصابة بجراح مختلفة.

وأجبر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مئات العائلات الفلسطينية لإخلاء منازلها.

في المقابل أطلق الفلسطينيون مزيدا من الصواريخ على مدن إسرائيلية، حيث أعلنت كتائب القسام أنها أطلقت في وقت لاحق 90 صاروخا على مدينتي أسدود وعسقلان جنوبي إسرائيل رداً على قصف منازل المدنيين في غزة.