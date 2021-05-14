غوتيريش يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في غزة وإسرائيل

أخبار ليبيا24

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والتهدئة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي تغريدة على تويتر، قال غوتيريش: “احتراما لروح العيد أدعو إلى التهدئة الفورية ووقف الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل. لقد مات الكثير من المدنيين الأبرياء بالفعل. لن يؤدي هذا الصراع إلا إلى زيادة التشدد والتطرف في المنطقة بأسرها.”

جاءت هذه الدعوة، فيما كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة من عدوانها على قطاع غزة بغارات مكثفة دمرت العديد من المباني فوق ساكنيها.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد قتل منذ الإثنين نحو 103 فلسطينيين، بينهم 27 طفلا و11 سيدة، وأصيب 580 بجروح جراء غارات قوات الاحتلال المتواصلة على غزة.

وتظهر، مشاهد فيديو متداولة على منص تويتر، انفجارات متتالية جراء القصف على غزة، كما أظهرت تعرض منازل المدنيين للدمار بعد تعرضها للهجمات المكثفة.

في المقابل أطلق الفلسطينيون مزيدا من الصواريخ على مدن إسرائيلية، حيث أعلنت كتائب القسام أنها أطلقت في وقت لاحق 90 صاروخا على مدينتي أسدود وعسقلان جنوبي إسرائيل رداً على قصف منازل المدنيين في غزة.