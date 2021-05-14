غزة تحت قصف العدوان الإسرائيلي المكثف

أخبار ليبيا24

كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة هجماتها الصاروخية والطيران الحربي على قطاع غزة وسط قيام الفلسطينيين بالرد على الغارات برشقات صاروخية على مدينة عسقلان.

ومنذ يومين قتل نحو 103 فلسطينيين، بينهم 27 طفلا و11 سيدة، وأصيب 580 بجروح جراء غارات قوات الاحتلال المتواصلة على غزة، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وأظهرت مشاهد فيديو، جرى تداولها على منص تويتر، انفجارات في غزة جراء القصف، كما أظهرت تعرض منازل المدنيين للدمار بعد تعرضها للهجمات المكثفة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن قوات الاحتلال نفذت أكثر من 170 غارة خلال نصف ساعة بحسب مصادر فلسطينية.

وتأتي هذه الهجمات إثر تأجج الأوضاع في القدس الشرقية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي تحولت فيما بعد إلى تبادل متواصل لقصف صواريخ فلسطينية وشن غارات جوية لقوات الاحتلال.