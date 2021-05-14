عميد بلدية غريان ورئيس اللجنة العليا للطوارئ يتفقدان مركز العزل بالمدينة

14 مايو، 2021 4:02 م
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أخبار ليبيا 24

قام عميد بلدية غريان الخميس أول أيام عيد الفطر بزيارة مركز العزل بالبلدية للاطلاع على سير العمل فيه.

وبحسب بيان البلدية، اليوم الجمعة، رافق عميد البلدية خلال الزيارة رئيس اللجنة العليا للطوارئ لمجابهة فيروس كورونا.

 يشار إلى أن مركز العزل بدأ تنفيذه في 20 مايو الماضي، وتعثر مؤقتا في شهر نوفمبر الماضي؛ بسبب مشكلة توقيف إدارة المشروعات في جهاز الطب العسكري، وتعطل سداد المستخلصات المستحقة، قبل أن تعلن البلدية في أبريل الماضي إنجاز 75% منه.

 

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14 مايو، 2021 4:02 م
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