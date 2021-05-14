بعد تماثله للشفاء.. الهوني يشد الرحال مع الترجي نحو الجزائر

14 مايو، 2021 1:51 م
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وكالة أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

جاء النجم الليبي،  حمدو الهوني، على رأس  بعثة الترجي الرياضي التونسي، التي غادرت مساء أمس الخميس، تونس على متن رحلة خاصة في اتجاه الجزائر، لمواجهة شباب بلوزداد في إطار ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، المقررة السبت المقبل.

وكان الهوني قد  تماثل للشفاء التام، من الإصابة التي كان يشكو منها والتي أبعدته عن المجموعة لثلاثة أسابيع.

وكان المهاجم الليبي  حمدو  الهوني  قد غاب عن مباريات الترجي الأخيرة في المسابقة المحلية التي توج بها  بسبب الإصابة.

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14 مايو، 2021 1:51 م
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