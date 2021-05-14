الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا الإثنين المقبل الرحلات ستكون بواقع رحلة يوميًا لمعيتيقة وثلاثة رحلات أسبوعية لبنينا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد مطار معيتيقة الدولي أن شركة الخطوط الجوية التونسية ستستأنف رحلاتها إلى ليبيا ابتداء من يوم الإثنين المقبل الموافق للسابع عشر من مايو الجاري .

وأوضح المطار أن الرحلات ستكون بواقع رحلة واحدة يوميًا بين تونس ومعيتيقة وثلاثة رحلات أسبوعية بين تونس وبنينا.

وأضاف أن الخطوط التونسية افتتحت منذ أيام مكتب مبيعاتها الرئيسي ببرج طرابلس في الطابق الأرضي استعدادا لمباشرة رحلاتها إلى ليبيا.

وكانت شركة الخطوط الجوية التونسية قد أجلت موعد عودة رحلاتها الشهر الماضي نحو مطاري معيتيقة وبنينا إلى 15 مايو.

وقالت إن قرار التأجيل جاء بسبب تدهور الوضع الوبائي وتباطؤ حركة تنقل المسافرين بين ليبيا وتونس خلال شهر رمضان.