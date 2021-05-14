الجراري: مباحثات ليبية مصرية لتسهيل حركة مرور المسافرين والبضائع

السماح بدخول سيارات الإسعاف إلى جميع المدن المصرية

14 مايو، 2021 11:14 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

طالب وفد من وزارة الخارجية الليبية خلال لقائه مسؤولين مصريين في القاهرة، بتسهيل حركة مرور المسافرين والبضائع من منفذ سلوم البري، وإلغاء الرسوم المفروضة على المسافر الليبي.

وبين رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري، أن الوفد طالب أيضا بتفعيل الاتفاقيات السابقة بين الدولتين، وعودة رسوم السيارات السابقة كما كان الحال قبل عام ألفين وأحد عشر، فضلا عن السماح بدخول سيارات الإسعاف إلى جميع المدن المصرية.

وبحسب الجراري ، فقد أبدى الجانب المصري تجاوبًا كبيرًا مع الوفد الليبي، ودعا إلى عقد لقاء آخر عقب إجازة عيد الفطر، في ضوء رغبة القاهرة بالتجاوب والتقارب، بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسيي.

14 مايو، 2021 11:14 م
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