القوات البحرية تنقذ 151 مهاجر وإعادتهم إلى طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلن الناطق باسم القوات البحرية، اليوم الخميس، انقاذ 151 مهاجر غير شرعي في عرض البحر المتوسط كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية على متن زورقين مطاطيين وإعادتهم إلى طرابلس في عمليتين منفصلتين في منطقة المسؤولية الليبية بمياه البحر المتوسط.

وفي بيان له عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك، أوضح الناطق باسم القوات البحرية أن عملية الانقاذ الأولى التي جرت اليوم، جرى خلالها انقاذ نحو 51 مهاجر من جنسيات أفريقية من بينهم 10 من مالي و9 من الكاميرون، و14 من الكوت ديفوار، و8 من غينيا، وواحد من السنغال، و5 من سيراليون، و2 من نيجيريا و2 من بنين.

وقال الناطق باسم القوات البحرية إن عملية الانقاذ الأول نفذها الزورق الزاوية، مؤكدا إيواء هؤلاء المهاجرين بعد إعادتهم إلى طرابلس في مركز إيواء أبوسليم، عدا امرأة واحدة من الكوت ديفوار جرى إيوائها في مركز التجمع والعودة بطرابلس.

وحول عملية الانقاذ الثانية، قال الناطق باسم القوات البحرية، إن العملية نفذها الزورق أوباري التابع لحرس السواحل الليبية الذي تمكن اليوم من انقاذ 100 مهاجر من الجنسيات الأفريقية فور تلقيه نداء استغاثة، وإعادتهم إلى نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية.

وأكد الناطق باسم القوات البحرية نقل جميع المهاجرين الذين جرى انقاذهم في العمليتين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي سيتابع في إطار دوره الإنساني رعايتهم وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.