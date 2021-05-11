ليبيا تستعيد تمثال “بيرسفوني” من بريطانيا بعد تهريبه عام 2011

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استلمت السفارة الليبية في المملكة المتحدة القطعة الأثرية المهربة من دولة ليبيا والمتمثلة في تمثال “بيرسفوني”، الذي تم ضبطه من قبل السلطات البريطانية خلال تهريبه إلى بريطانيا عام 2011م.

وأوضحت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية أن السفارة الليبية في المملكة المتحدة استلمت في 13 أبريل 2021 م، بمقر السفارة في لندن، القطعة الأثرية المهربة.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الرسمي أنه تم خلال حفل التسليم التوقيع على محضر تسليم واستلام بين القائم بأعمال السفارة الليبية في المملكة المتحدة بالوكالةبيتر هيجو رئيس القسم اليوناني والروماني بالمتحف البريطاني.

وأشارت إلى أن عملية استعادة التمثال مرت بمراحل عديدة قانونية وسياسية وفنية حيث باشرت خلالها السفارة بإجراء عدد من مباحثات والاجتماعات مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية وسلطة الجمارك والمتحف البريطاني وبالتعاون مع مصلحة الآثار وبمتابعة إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية ، انتهت بحيازة الدولة الليبية للتمثال المذكور.

وتمثال “برسفون” من آلهة الإغريق القدامي كان متواجداً قبل تهريبه في مدينة شحات التي تعد إحدى المناطق التراثية المحمية من منظمة اليونسكو.