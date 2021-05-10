64 مليار دولار أصول المؤسسة الليبية للاستثمار

أخبارليبيا24- انفوغرافيك

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن النتائج النهائية لتقييم أصولها لسنة 2019 البالغة نحو 68.4 مليار دولار.

وجرى الإعلان، عن النتائج النهائية، في احتفالية أقامتها المؤسسة بحضور رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ البنك المركزي، الصديق الكبير.

وأوضحت، أن قيمة النقد وما يعادله بلغ حوالي 33.5 مليار دولار بنسبة 48.9 بالمائة من إجمالي أصول المؤسسة، بينما بلغت قيمة المحافظ الاستثمارية حوالي 20.1 مليار دولار بنسبة 29.4 بالمائة، وأصول الشركات والعقارات حوالي 11.4 مليار دولار بنسبة 16.7 بالمائة، بينما حين بلغت قيمة بنود الميزانية الأخرى نحو 3.4 مليارات دولار بنسبة 5 بالمائة.

يذكر أن آخر تقييم أجرته المؤسسة لأصولها في عام 2012م بلغت قيمته 67 مليار دولار أمريكي.