مشايخ وأعيان مصراتة وزليتن يؤكدون تأييدهم للمجلس الرئاسي

أخبار ليبيا 24

ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع عدد من مشائخ وأعيان مدينتي مصراتة وزليتن أهمية المصالحة الوطنية في لم شمل الليبيين.

وحضر اللقاء الذي عُقد بمدينة طرابلس، أمس الأحد، عضو المجلس الرئاسي، موسي الكوني.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أكد مشائخ وأعيان مدينتي مصراتة وزليتن تأييدهم الكامل ودعمهم اللامحدود للمجلس الرئاسي من أجل تحقيق الاستحقاقات القادمة.

ووجه المشائخ والأعيان دعوة رسمية للمجلس الرئاسي بضرورة زيارة مدينتي زليتن ومصراتة في الفترة القريبة القادمة.