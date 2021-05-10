للوقوف على المشاريع المتوقفة.. الدبيبة يزور جامعة طرابلس

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قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بزيارة جامعة طرابلس حيث تفقد من خلالها المشاريع المتوقفة والتي تصل نسب الإنجاز فيها أكثر من 90%.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة أمس الأحد، تعهد الدبيبة، خلال الزيارة بتسهيل ودعم استكمال المشاريع المتوقفة، بهدف تطوير الجامعة والنهوض بالعملية التعليمية نحو الأفضل، كما هنأ الحضور بقرب حلول عيد الفطر، مثمنًا حضور الشباب الليبي من مختلف المناطق والمدن والأعمار والتخصصات في حدث شبابي يهدف إلى لم الشمل وتجديد العلاقات بين الشباب الليبي.

وقال رئيس الحكومة ، “المكان الصحيح لتواجد شباب وشابات بلادنا هو هنا، في القاعات والفصول الدراسية وفي ملاعب الأنشطة الرياضية المدرسية والجامعية وفي المكتبات وعلى المسارح، من هنا يخرج ليس فقط المتخصصون الأكاديميون، بل أيضا الفنانون والمبدعون والرياضيون المتفوقون والسياسيون، ومن هنا تنطلق الحركات الوطنية الشبابية الواعية والواعدة التي من شأنها أن تساهم في نمو وازدهار الوطن”.

وتابع، “لا يزال أمامنا الكثير من الأعمال للرقي بالتعليم والمؤسسات التعليمية للمرتبة التي نطمح إلى الوصول إليها حتى يكون تعليمنا في أعلى التصنيفات، لكنه ليس طريقا مستحيلا، بل بالتخطيط والعمل الصحيح والتواضع والإرادة الحقيقية والتعاون بين المسؤولين والأساتذة والطلاب يمكن تحقيق هذا الهدف”.

وأشار إلى أن هناك الكثير من مشاريع البنية التحتية التعليمية المتوقفة دون أسباب حقيقية لسنوات طويلة سواء في جامعة طرابلس أو بنغازي أو سبها أو غيرها، واستكمالها كان سيكون حافزا أكبر لتطور بيئة التعليم وللطلاب أن يبدعوا أكثر في مسارهم التعليمي، مؤكدا على استئناف واستكمال هذه المشاريع بكل الطرق الممكنة لذلك.

وشارك رئيس الحكومة مأدبة الإفطار رفقة الطلبة ورئيس الجامعة وعدد من الوزراء المرافقين ومدير جهاز تطوير المباني الإدارية بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات.