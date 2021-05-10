في مباراة مثيرة شباب الجبل يقلب الطاولة على الأنوار

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حقق فريق شباب الجبل فوزًا مهمًا على نظيره الأنوار في الجولة العاشرة من الدوري الليبي الممتاز بعد خطف فريق الأول مساء أمس الأحد فوزًا مثيرًا على مضيفه الأنوار .

وتمكن شباب الجبل من تحقيق الفوز على الأنوار بنتيجة 3-2 في مباراة احتضنها ملعب شيخ الشهداء ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الليبي الممتاز.

تقدم الأنوار بهدف من ركلة جزاء عبر المحترف ونجح أنس الورفلي في إدراك التعادل لشباب الجبل وعاد الأنوار للتقدم بالنتيجة لكن قائد شباب الجبل حسين صالح سجل التعادل لأصحاب الأرض قبل أن يخطف أنس الورفلي هدف الفوز قبل النهاية بعشرين دقيقة.

وبهذا الفوز رفع شباب الجبل رصيده إلى “7” نقاط في المركز التاسع بينما توقف رصيد الأنوار عند 5 نقاط في المركز الأخير.