في اتصال هاتفي مع عباس..المنفي يطلع على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

أخبارليبيا24

اطلع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الإثنين مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على الوضع في الأراضي الفلسطينية والأحداث في القدس الشريف.

وقدم المنفي خلال اتصال هاتفي تعازيه لمن سقط دفاعاً عن حرمات الأمة العربية والإسلامية، مشيداً بصمود الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي موقف ليبيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعهما اللامحدود لها حتى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه جدد الرئيس الفلسطيني تهنئته للرئيس المنفي على توليه مهامه، وأطلعه على الوضع الحالي في القدس.

وأشاد عباس بدور ليبيا في دعم القضية الفلسطينية، ومؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيق، ومتنمنيا الازدهار لليبيا وشعبها.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الإثنين، بدء مهاجمة أهداف حماس العسكرية في غزة وأرسل قوات إضافية إلى هناك.

واعتبر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إطلاق الصواريخ الفلسطينية اعتداء شديد على إسرائيل.

وبالتزامن مع نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي بطاريات للقبة الحديدية، في عدة مناطق وسط البلاد، صادقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة، على شن ضربات جوية على قطاع غزة من دون عملية برية.

جاء ذلك في الوقت الذي تجدد فيه إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات القريبة.

وفي وقت سابق اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عدة صواريخ باتجاه مدينة القدس، عقب انتهاء مهلة منحتها الفصائل لقوات الاحتلال لسحب قواتها من المسجد الأقصى بعد الاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين هناك.