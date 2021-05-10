عقب الخسارة أمام الأهلي واستقالة عودة.. النصر يكلف الككلي مدربا للفريق

أخبار ليبيا 24

أعلنت إدارة نادي النصر، اليوم الاثنين، تكليف المدرب الوطني، محمد الككلي، للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للمصري محمد عودة.

وبحسب بيان النادي عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك، جاء تكليف الككلي عقب استقالة عودة على خلفية خسارة فريق النصر أمام غريمه التقليدي الأهلي بنغازي يوم السبت الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة.

وبحسب إدارة النادي سيشغل، علاء نجم، مهمة المدرب المساعد وناجي العمامي مدربا للحراس.

ويحتل النصر الترتيب الثاني في المجموعة الأولى للدوري الليبي برصيد 22 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال متصدر المجموعة.