تنتوش يعلن انطلاق الاجتماعات مع اللجنة الحكومية لمناقشة ملاحظات الميزانية

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، أن أولى اجتماعاتهم مع اللجنة المشكلة من الحكومة انطلقت اليوم الأحد على مدار يومين أو ثلاثة؛ لإعطائها الملاحظات التي لم تأخذ بها الفترة السابقة.

تنتوش أوضح ، في تصريحات صحفية، أن إجمالي الـ93 مليارا المقترحة للميزانية ما زالت غير صحيحة طالما لم تؤخذ الملاحظات، وتبقى قابلة للتخفيض والزيادة، وفقا لقوله.

وأضاف أنهم سيعملون خلال الاجتماعات على استيضاح بعض الأمور كالمشاريع في الباب الثالث، وضرورة ذكر المشاريع مفصلة والقيم المقترحة لكل واحد، لا أن تكون القيم المخصصة مطلقة، مبينا أنه تتم المناقلة في هذه الأمور بقرار من مجلس النواب بصفته الجهة التشريعية.

وصوت أعضاء مجلس النواب، قبل أيام، بالأغلبية على إعادة مشروع قانون الميزانية إلى الحكومة للتعديل وفقًا لملاحظات مجلس النواب ولجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.