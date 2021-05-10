بالفيديو | المَلا .. إرثٌ إسلامي قيِّم يتناقله الأجيال

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تعتبر طريقة المَلا أو الكتاتيب إرث إسلامي عريق اعتاد مشائخ الخلوات ومراكز التحفيظ الاعتماد عليه في تحفيظ القرآن الكريم للأطفال في مختلف المدن الليبية.

إن يومُ المَلا أو الكتاتيب جلسة يملؤها ذكر الله عز وجل في هذه الخلوة المتواضعة ليتعلم هؤلاء الصغار طريقة كتابة ونطق كلمات القرآن الكريم بواسطة اللوح والحبر تلك التي لطالما علم بها مشائخ التحفيظ على مر الزمان.

ويقول المحفظ، بشير المحمودي، “إن طريقة المَلا تبدأ عندما يبلغ الطفل سن السابعة حيث يُأخذ إلى مركز التحفيظ ويبدأ بحفظ الحروف الأبجدية ويتولى الشيخ هذه المهمة غالبا ولكنه في بعض الأحيان يسنده إلى بعض الطلاب المتقدمين فيتعلم التلميذ الحروف وحركاتها ويتم تعليمه كيفية مسك لوح الحفظ وتبدأ بطريقة الرشيمة وهي أن يكتب الشيخ بظهر القلم آيتين أو ثلاث للطالب”.

ويضيف المحمودي، “ينتقل الطالب من هذه المرحلة إلى المرحلة التي تليها وهي أن الشيخ يُملي والتلميذ يكتب، حيث يملي الشيخ محفوظة ثم يردد الطالب هذه المَلا ويسمعها الشيخ ويطلب منه كتابتها”.

وتعد تلك المعجزة العربية التي تحمل بين صفحاتها إعجاز ربانيا عظيما من خط ورسم ومعاني تكسب الطلاب من خلال الدربة والممارسة على اللوح خطٌ حسن إضافة لمعرفة وافية بكيفية رسم أحرف الكلمات القرآنية العظيمة.

وتعتبر الكتابة على اللوح إرث ثقافي بطابع ديني ينقله قلة من مشائخ تحفيظ القرآن الكريم بين الأجيال في بقاع العالم الإسلامي لما له من فوائد وخصائص تعليمية عجز التقدم التقني على مجاراتها.