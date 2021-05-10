باشاغا: يوجد فراغ كبير في الرتب الصغيرة بالجيش والشرطة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد وزير الداخلية في حكومة الوفاق المنتهية ولايتها فتحي باشاغا وجود فراغ كبير في مؤسستي “الجيش والشرطة” فيما يخص الرتب الصغيرة، الأمر الذي تطلب فتح الكليات، لكنه لم يحدث بسبب عدم استقرار الأوضاع منذ عام 2011م حتى الآن.

باشاغا أشار في مقابلة على قناة “ليبيا بانوراما”، إلى فتح دورة سريعة 3 أشهر لعناصر عملية مايسمي بـ“بركان الغضب” بالمنطقة الغربية، قائلا “هذه ليست بدعة ابتدعناها، فليبيا بعد عام 1977م فتحت للجيش دورات مصغرة ومكبرة لتعويض النقص والمساعدة في بناء الدولة”.

وطالب بضرورة إدماج الشباب في الجيش والشرطة، قائلا “لما تبعد الشباب وتحرمهم من حقوقهم وتعتبر هذا مسلحًا وهذا لا يفهم، بالعكس هؤلاء أولادنا ولابد فتح مزيد من الدورات لاستخدامهم في بناء ليبيا وحماية الدولة”.