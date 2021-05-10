الوحدة “444 قتال” تحرر 110 مختطف من جنسيات مختلفة في بني وليد

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أعلنت الوحدة “444 قتال” التابعة لمنطقة طرابلس العسكرية تحرير 110 مختطف من جنسيات مختلفة في مدينة بني وليد.

وأضافت الوحدة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن تحرير المختطفين جاء عقب عمليّة عسكريّة اقتحمت فيها ستّة عشر مقرّاً للعصابات المسلّحة والّتي تمتهن الخطف والسّرقة داخل مدينة بني وليد.

وأوضحت الوحدة “444 قتال أن هذه العصابات الإجراميّة قامت بخطفهم ومطالبة ذويهم بدفع الأموال مقابل حرّيّاتهم، مطمأنة أهالي المختطفين أن أبناءهم بصحّة جيّدة وسيتم تحويلهم لجهات الاختصاص.