النجار يطالب القائمين على حملة التطعيم ضد كورونا بضرورة التقيد بعدة نقاط

أخبار ليبيا24

طالب مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، اليوم الإثنين، المدراء التنفيذيون لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالبلديات بضرورة تنبيه العاملين بالحملة بسبعة نقاط أساسية.

وتركّزت النقاط، على متابعة الدائرة الباردة لحفظ الطعوم عند درجة المطلوبة لتخزينها للمحافظة على فعاليتها حتى إعطائها لمستحقيها، والتسجيل ومراجعة القوائم.

كما طالب بضرورة استكمال كتابة البيانات مثل نوع الطعم ورقم التشغيلية على بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل مواقع التطعيم.

ونبّه النجار، على ضرورة أن يقوم الطبيب المكلف اجراء التقييم الصحي لمتلقي التطعيم مع ضرورة التقيد بالدليل الإرشادي لموانع التطعيم.

وشدد النجار، على ضرورة الزام المطعم بالانتظار داخل مركز التطعيم مدة ما بين (15- 30 دقيقة) بعد أخذ التطعيم ، وتنبيه المطعم في حالة ظهور أي آثار جانبية أو أحداث عكسية الاتصال بغرفة طوارئ صحة المجتمع بالمركز .