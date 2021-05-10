السفارة الليبية بالقاهرة تبدء التسجيل لاستخراج جواز السفر الإلكتروني

أخبار ليبيا 24

أعلنت السفارة الليبية بالقاهرة بدء فتح باب التسجيل وحجز موعد التصوير لاستخراج جواز السفر الليبي المقروء إلكترونيا “الأزرق”.

وبحسب بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، خصصت السفارة رابطا للمقيمين في مصر من أجل التسجيل فيه، مع تحديد رقم الهاتف الشخصي للتواصل.

وأوضح البيان أنه من سيتم إعلامه بموعد حضوره لمقر التصوير، عليه إحضار أصل وصورة من شهادة الميلاد بالرقم الوطني، وأصل وصورة جواز السفر “الأخضر”، بالإضافة إلى ثلاث صور شخصية خلفيه بيضاء مقاس “4×6”.